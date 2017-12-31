«Давай поженимся» против 12-летней девочки. Кто кого обидел?

Москва, , 18:43 — REGNUM В социальной сети Twitter набирает популярность кампания против унижения на телевидении, которую запустила 12-летняя Анастасия. В октябре девочка вместе со своим отцом участвовала в программе «Давай поженимся» на «Первом канале», где против ребёнка ополчились ведущие передачи, а впоследствии и зрители. Это подтолкнуло Анастасию рассказать широкой аудитории, что на самом деле происходит по ту сторону камеры. ИА REGNUM разбирается, с чего всё началось.

19 октября на «Первом канале» вышел очередной выпуск программы «Давай поженимся», в которой ведущие помогают гостю выбрать пару из трех претендентов. Героем передачи стал 46-летний нейрохирург Антон, которого представила его 12-летняя дочь Анастасия, которая дистанционно учится в американской школе, любит, по ее собственному признанию, читать классическую и современную литературу. Девочка сразу вызвала неприязнь у ведущих.

«У нас были опасения по поводу того, что ведущие будут неуважительно ко мне относиться, поэтому папа написал редактору «Давай поженимся», что мы боимся этого. Но она заверила нас, что «дети на передаче — это всегда очень мило» и что бояться мне нечего, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Анастасия. — Я согласилась только после того, как редактор программы несколько раз сказала, что все должно пройти очень хорошо и меня не будут оскорблять ведущие. Непосредственно перед съемками редактор программы еще раз поговорила со мной о вопросах, которые мне будут задавать ведущие, и я заверила себя, что все должно пройти хорошо, и мне не стоит сильно волноваться».

Однако на деле всё оказалось иначе. Ведущие заявили, что девочка слишком посвещена в личную жизнь отца, неискренняя и рассуждает, как «умудренная опытом женщина средних лет». Телеведущая Лариса Гузеева и вовсе отметила, что Анастасия «страшнее свекрови в десять раз».

После выхода программы волна критики обрушилась на Анастасию с новой силой: передачу смонтировали таким образом, чтобы выставить подростка в негативном свете. Немалую роль в агрессивном настрое зрителей по отношению к девочке сыграл и трейлер выпуска, который создали на манер фильма ужасов, главная роль в котором досталась Анастасии.

«Дочка — дерзкая малолетка, которой надо учиться, а не понты показывать. Пусть уроки этики поучит, как надо к людям обращаться», — написала Лилия Х. в комментариях к ролику в YouTube.

«Какая девочка омерзительная. Выскочка. Кто из нее вырастет? Очень отталкивающая… И папаша противный», — считает пользователь Emy Ruy.

Подобных комментариев под видеозаписью программы не десяток, и даже не одна сотня. Чтобы остановить волну негатива, в начале ноября Анастасия выложила в YouTube полуторачасовой ролик с просьбой прекратить унижение героев программы «Давай поженимся», в котором привела кадры из других выпусков, где можно наблюдать недопустимое, по её мнению, поведение телеведущих.

Так, в одном из выпусков ведущие довели 14-летнюю Лену до слёз и назвали «маленькой монстриллой», так как девочка считает, что её отцу необходима обеспеченная невеста с работой и пропиской. Еще в одном выпуске ведущие программы нелестно отзывались о героине Алёне, которая пришла в студию с маленьким сыном-аутистом. Лариса Гузеева назвала девушку инфантильной и безответственной, ведь, помимо мыслей о больном ребенке, у неё есть еще амбиции и желание переехать в Москву.

Анастасия считает, что такой формат программы недопустим, тем более для главного федерального телеканала. В своем ролике, призывая СМИ, политиков, блогеров, деятелей шоу-бизнеса и обычных пользователей соцсетей обратить внимание на проблему, и сделать всё, чтобы передачу в таком формате и с такими ведущими закрыли.

«Я человек с активной жизненной позицией, не хотела быть пассивной и оставить оскорбления ведущих «Давай поженимся» без внимания, — рассказывает Анастасия. — Идея сделать видео возникла сразу же после съемок, я не хотела молчать, а хотела, чтобы ничего не подозревающих участников программы перестали систематически унижать. А когда впервые увидела трейлер и программа с моим участием вышла в эфир, я была удивлена тем, что редакторы сделали настоящий фильм ужасов, с этими помехами и хоррор-музыкой».

Однако вскоре на ролик обратила внимание телекомпания «Красный квадрат», которая производит программу «Давай поженимся», и пожаловалась на нарушение авторских прав. 27 декабря видео заблокировали по обращению правообладателя. Однако это лишь стало толчком для расширения в Twitter кампании против унижения на телевидении. Короткие фрагменты из ролика начали распространять в соцсети, что вскоре привело к небывалому ажиотажу. Буквально за три дня на страницу Анастасии подписались порядка 4 тыс. человек, среди которых и медийные личности.

«Пока наше общество называет умных детей «сопляками» и «циничными самодовольными чудовищами», у этого общества будут большие проблемы», — написала в своем Telegram-канале Тина Канделаки.

«Хоть кто-то смог поднять такую важную тему, как унижение, неважно, где и с кем оно происходит, в любом случае, его нужно исключить из наших жизней, главное, что эта девочка в свои 12 лет пытается поднять эту тему на высокий уровень», — пишет в Twitter пользователь ne tvoyo delo.

«Тот факт, что «Давай поженимся» блокирует видео Насти, означает, что эта храбрая девочка наступила на больную мозоль нашего насквозь прогнившего телевидения», — прокомментировал пользователь Rusañola.

Стремление сделать шоу и привлечь аудиторию любыми способами — явление обыденное для современного телевидения и не удивляет, пожалуй, уже никого. Однако тот факт, что программы, построенные на унижении героев, стали едва ли не основной «фишкой» главного телеканала России, заставляет задуматься.

Читайте ранее в этом сюжете: Николай Соболев — Малахов русскоязычного YouTube