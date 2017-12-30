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Урал поглотил предновогодний туман

Общество

«Это Дед Мороз тайно подарки разносит?» — вопрошают свердловчане

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Урал поглотил предновогодний туман
Александр Комаров © ИА REGNUM
Верхушки небоскрёбов спрятались в тумане. Зданий вдали не видно. Лишь смутные очертания

Екатеринбург, 30 декабря 2017, 17:02 — REGNUM  Свердловскую область 30 декабря окутал сильный туман. Не было видно соседних домов, а автомобилисты жаловались на плохую видимость на дорогах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Окутанными туманом оказались все районы Екатеринбурга. Также о нём сообщали жители окрестных городов: Верхней Пышмы, Первоуральска и других.

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Здесь должно быть видно цирк и недостроенную телебашню. Но... не видать
Александр Комаров © ИА REGNUM
Здесь должно быть видно цирк и недостроенную телебашню. Но... не видать

Туман не рассеялся даже после обеда. Фотоснимки, сделанные в центре Екатеринбурга, подтверждают: видимость оставляет желать лучшего.

Граждане на форумах и в соцсетях охотно делятся своими фотографиями и впечатлениями. «Это Дед Мороз тайно подарки разносит?» — шутливо вопрошают свердловчане.

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Утром автомобилисты жаловались на плохую видимость. К обеду в этом плане полегчало. Но до конца туман не отступает
Александр Комаров © ИА REGNUM
Утром автомобилисты жаловались на плохую видимость. К обеду в этом плане полегчало. Но до конца туман не отступает

Примечательно, что аэропорта «Кольцово» туман практически не коснулся. В течение дня рейсы выполняются, за некоторым исключением, по расписанию, а иногда даже раньше заявленного времени.

Как отмечают синоптики, подобное явление связано с практически отсутствующим ветром и с повышенной влажностью. Такая погода продлится до 2 января.

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regnum author Александр Комаров
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Фоторепортажи ИА REGNUM

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