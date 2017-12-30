В Новосибирске на реконструированной набережной открылся ледовый городок

Новосибирск, , 17:08 — REGNUM За день до празднования Нового года, 30 декабря, в Новосибирске на Михайловской набережной открылся ледовый городок. «В гостях у сказки» (именно так назвали площадку) побывали как жители города, так и представители власти. В открытии одной из главных площадок новогодних мероприятий Новосибирска приняли участие мэр Анатолий Локоть, депутат Законодательного собрания Алексей Александров, глава Октябрьского района Пётр Прокудин и другие.

Отметим, что новосибирская набережная в 2017 году была реконструирована в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На ремонтные работы первого этапа благоустройства из федерального бюджета муниципалитету было выделено более 140 млн рублей. Всего же по подсчётам властей необходимо более 300 млн рублей.

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«Очередной раз здесь на берегу нашей великой реки Оби устроен такой красивый, я бы даже сказал, что это граничит с искусством. Это настоящее искусство, делать такие красивые фигуры из льда. И ледовый городок распахнул свои ворота и встречает вас для того, чтобы встретить Новый год, — сказал Анатолий Локоть на открытии ледового городка. — Мы в этом году в летнее время провели большие работы для того, чтобы благоустроить нашу набережную: уложили плитку, здесь велосипедная дорожка. Дело дошло до того, что многие звонили и спрашивали, будет ли ледовый городок. И мы всех заверили, что будет. И сегодня это свершилось и русская сказка встречает вас всех на нашей набережной».

Ледовый городок представляет собой многофункциональный комплекс с аттракционами, пунктами обогрева и тёплыми кафе. Площадка оформлена по мотивам известных сказок. Вдохновляли скульпторов ледовых фигур «Сказка о рыбаке и рыбке», «Летучий корабль», «Хозяйка медной горы». Здесь же расположилась «Боярская горка», высота которой составляет 11 метров, а длина ската — около 70 метров.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска, в период новогодних каникул набережная станет площадкой зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!», реализуемого по инициативе Минстроя РФ по всей стране. На набережной будет работать резиденция Деда Мороза, запланированы культурно-развлекательные мероприятия для детей, молодёжи и программы для семей. Кроме того, во второй декаде января в ледовом городке состоится ежегодный чемпионат по скоростному спуску с горы «Хрустальная ледянка».

Ледовый городок будет работать ежедневно с 11−00 до 22−00. Вход платный: билет обойдётся в 250 рублей, для детей до семи лет — бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Михайловской набережной проходили работы по её благоустройству. На благоустройство одного из любимых мест отдыха для жителей и гостей региона были выделены субсидии из федерального и областного бюджетов. Общая стоимость первого этапа благоустройства составила более 142 млн рулей, в том числе из федерального бюджета — почти 91 млн рублей, из областного бюджета — более 49 млн рублей.

Второй этап благоустройства запланирован на 2018 год и потребует, согласно проектно-сметной документации, 148,2 млн рублей. Финансирование по второму этапу благоустройства Михайловской набережной будет проходить также в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы по приоритетному федеральному проекту «Комфортная городская среда» также за счёт федеральных и областных субсидий.

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