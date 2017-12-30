Двойные стандарты: главред «Эха Москвы» опубликовал запрещенное интервью

Москва, , 20:20 — REGNUM Сегодня, 30 декабря, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в своём Telegram-канале фрагмент интервью журналиста Зои Световой с епископом Егорьевским Тихоном Шевкуновым для радио «Свобода», который не вошел в окончательный текст после редактуры Шевкунова. Но как Венедиктов, который ранее обвинил ИА REGNUM в том, что оно незаконно опубликовало интервью со Светланой Алексиевич, смог совершить подобный поступок?

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В июне главный редактор «Эха Москвы» в эфире программы «Персонально ваш» заявил, что ИА REGNUM не имело право публиковать интервью обозревателя Сергея Гуркина с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич, так как в конце разговора она, по известным лишь ей причинам, решила запретить публиковать материал. Поскольку сама героиня и её интервью имеют несомненный общественный интерес, а нобелевский лауреат изначально согласилась на него, агентство решило опубликовать текст разговора полностью.

По мнению же Венедиктова, ИА REGNUM не должно было публиковать интервью, так как Алексиевич как соавтор имеет право запретить его выпуск. Почему же тогда сам Венедиктов разместил в своём Telegram-канале, на который подписаны около 50 тыс. человек, интервью, которое герой так же, как и Алексиевич, запретил показывать общественности? Ведь с таким количеством читателей канал Венедиктова можно рассматривать как полноценное СМИ.

«Интервьюируемый, по словам Алексея Венедиктова, — соавтор интервью и имеет право требовать не публиковать его часть. Но, видимо, на Telegram-канал журналиста это правило не распространяется, — комментирует креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков. — Следует ли это понимать так, что радио/газете/сайту важно соблюдать «законность» и «этику», но Telegram и, вероятно, соцсети вообще оказываются полем вне всякой этики?»

Напомним, в июне 2017 года ИА REGNUM опубликовало интервью с Алексиевич, которое вызвало широкий общественный резонанс. В ходе разговора нобелевский лауреат обнажила свою интеллектуальную нищету, русофобию и готовность публично оправдывать убийства и репрессивное подавление советских граждан. Многие пользователи соцсетей благодарили журналиста за такой откровенный разговор с Алексиевич и отметили, что разговор представляет общественный интерес.

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