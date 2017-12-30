Роспотребнадзор раскрыл опасности новогоднего стола

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР

Москва, , 10:47 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) назвала самые опасные с точки зрения отравления блюда для новогоднего стола. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 30 декабря, на официальном сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, самыми опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной. Такие блюда практически всегда присутствую на новогодних столах граждан России.

Определённую опасность также представляют кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и прочие.

Также Роспотребнадзор предупреждает, что на поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций.

Вместе с продуктами питания человеку могут передаваться возбудители таких опасных болезней, как дизентирия, иерсиниоз, кампилобактериоз, сальмонеллез, а также ноовирусы, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А и ряд других болезней.

Также есть существенная опасность пищевой токсоинфекции. Это когда в продуктах питания накапливаются токсины различных микроорганизмов.

Основными причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их не правильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве отметили, что все это конечно не означает, что российским гражданам в Новый год следует отказаться от любимых блюд. Чтобы снизить риск подхватить опасное заболевание нужно помнить о некоторых простых правилах, которые в этом помогут.

Во-первых, если вы все же решили приготовить салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях, то делать это нужно в небольших количествах, чтобы не хранить остатки блюд более суток.

Если вы приобретаете готовые блюда в магазине, то нужно тщательно следить за временем его изготовления и сроком реализации.

Полуфабрикаты, изделия из мяса необходимо обязательно подвергать повторной термической обработке.

Пирожные и торты с кремом необходимо хранить в холодильнике, так как это скоропортящиеся продукты.

Перед готовкой и после контакта с сырой продукцией всегда необходимо мыть руки. Кроме того, следует использовать отдельные разделочные доски и ножи — для «сырого» и «готового».

Зелень, овощи и фрукты перед употреблением нужно тщательно промывать кипятком.

Что касается рубленного мяса, то его нельзя готовить заблаговременно.

При хранении в холодильнике не следует помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу.

Если вы чувствуете недомогание или у вас признаки пищевого отравления, то ни в коем случае не занимайтесь готовкой еды к праздничному столу, а обращайтесь к врачу.