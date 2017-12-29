В аэропортах Москвы отменено и задержано более 70 авиарейсов

Москва, , 22:58 — REGNUM Более 70 авиарейсов отменено или задерживается вечером 29 декабря в аэропортах Москвы из-за непогоды, следует из данных онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».

На текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено три авиарейсов и ещё 39 рейса задержано. В аэропорту «Шереметьево» задерживается 12 авиарейсов, во «Внуково» — 15 рейсов.

Все рейсы из аэропорта «Жуковский» на текущий момент следуют по расписанию.

Причиной задержки вылетов самолётов называется сильный туман из-за потепления в столичном регионе.

Ранее сегодня в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в Москве достигла рекордного показателя в 3,6 градуса выше нуля. Ранее близкие к этому температуры были зафиксированы в российской столице в 1975 и 1998 годах.

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