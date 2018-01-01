Вводится уголовное наказание за кибератаки на органы госвласти

Москва, , 07:05 — REGNUM С 1 января в России за кибератаки на информационную структуру органов госвласти вводится уголовная ответственность, сообщает ИА REGNUM. Максимальное наказание составит до 10 лет лишения свободы, в частности, за неправомерный доступ к информации из объектов критической информационной инфраструктуры, а также за создание хакерских программ для воздействия на критическую информационную инфраструктуру (КИИ).

Пакетом законом о безопасности КИИ устанавливаются полномочия госорганов в этой области, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов. Владельцы объектов КИИ должны будут информировать власти о компьютерных инцидентах, предотвращать неправомерные попытки доступа к информации, кибератаки, обеспечивать возможность восстановления объекта за счет создания резервных копий информации.

Прописывается, что собственники или иные лица, пользующиеся на праве Также уточняется перечень сведений, предоставляемых субъектами критической информационной инфраструктуры в Реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

Блок поправок к Уголовному кодексу РФ предусматривает максимальную ответственность до десяти лет лишения свободы — в частности, за неправомерный доступ к информации из объектов критической информационной инфраструктуры, а также за создание хакерских программ для воздействия на КИИ.

Кроме того, за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, если он навредил критической инфраструктуре, предусмотрена санкция в виде принудительных работ на срок до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. Более строгое наказание предлагается установить в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в том же размере или в размере дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

ФСБ наделяется полномочиями федерального органа исполнительной власти в вопросах защиты информационной системы России от компьютерных нападений.