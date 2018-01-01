Дети-подкидыши будут получать пенсию

Москва, , 06:35 — REGNUM С 1 января дети, оба родителя которых неизвестны, будут получать социальные пенсии, сообщает ИА REGNUM. Нормы касаются детей, от которых отказались матери в роддоме, найденных на улице, подкидышей.

К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией социального обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов.

Таким детям будет выплачиваться пенсия в размере 10 068 рублей в месяц. Эти деньги ребенок сможет получать, пока ему не исполнится 18 лет. В случае поступления на очное отделение вуза пенсия сохранится до 23 лет.

В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.

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