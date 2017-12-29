Опубликовано новогоднее видеообращение космонавтов МКС к жителям Земли

Москва, , 21:15 — REGNUM Экипаж 51-й международной экспедиции на МКС передал жителям Земли новогоднее приветствие с борта космической станции. Видеозапись обнародовала 29 декабря пресс-служба «Роскосмоса».

"С радость поздравляем вас с Новым годом, с Рождеством! Снег, ёлка, подарки, шампанское, ощущение счастья и новизны. Для многих детей и взрослых Новый год — это самый любимый самый желанный праздник», — говорит в видеоролике космонавт Александр Мисуркин.

В свою очередь, его коллега Антон Шкаплеров делится ощущениями о том, что на орбите «особенно ценишь родных и близких, друзей и коллег». «На Земле мы мечтаем о космосе, а в космосе скучаем по дому», — отмечает космонавт.