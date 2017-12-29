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Путин подписал закон о переводе всех госзакупок в электронный вид

Общество

При закупочных процедурах предлагается использовать единую государственную информационную систему (ЕГИС)

Путин подписал закон о переводе всех госзакупок в электронный вид
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 29 декабря 2017, 20:52 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал закон о переводе в электронный формат всех процедур госзакупок, сообщает 29 декабря единый портал правовой информации.

Закон был принят Госдумой 20 декабря и 26 декабря был одобрен Советом Федерации.

Для проведения госзакупок предлагается использовать единую государственную информационную систему (ЕГИС), фиксирующую юридически значимые действия, совершаемые на электронных торговых площадках (ЭТП).

Закон введет понятие типового положения о госзакупке и требования к нему. Заказчика обяжут проводить конкурентные закупки в электронном виде, за исключением случаев, указанных в типовом положении о закупке. Участники торгов должны аккредитоваться на площадках ЭТП.

Оператор электронной торговой площадки будет обязан обеспечить сравнение всех ценовых предложений, включая дополнительные, а также и формирование проектов протоколов. Договор о закупке будет заключаться также на ЭТП.

Действия заказчиков и операторов ЭТП предприниматели смогут обжаловать в ФАС.

Основная часть положений данного закона вступит в силу с 1 июля 2018 года.

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Государственные закупки

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