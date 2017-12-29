Протесты не помогли сохранить специализированный дом ребёнка Перми

Пермь, , 19:23 — REGNUM В Перми специализированный дом ребёнка всё же объединят с детской больницей №13. Такое решение уже приняли власти региона.

По данным издания «В курсе.ру», сейчас рабочая группа рассматривает личные дела детей и решает, как провести реформу максимально безболезненно для юных подопечных. Реорганизация может произойти уже с 2018 года.

В учреждении живут дети с нервными и психическими заболеваниями. Как ранее сообщали ИА REGNUM, в сентябре коллектив известили о намерении закрыть дом ребёнка. Это вызвало волну протеста и большой резонанс. 2 октября в интернете была опубликована петиция с требованием сохранить дом ребёнка. За 16 дней она собрала почти 122 тыс. подписей.

Затем процесс оптимизации был приостановлен. Но сейчас он возобновился. Этому способствовали многочисленные нарушения, которые проверяющие выявили в доме ребёнка. 21 декабря прибывшая в Пермь детский омбудсмен России Анна Кузнецова заявила о том, что директор учреждения уволен, и о множестве нарушений.

Отметим, Пермском краевом специализированном доме ребёнка живут более 100 детейв возрасте до четырёх лет. А в штате находятся порядка 200 человек.

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