Берлинская полиция рекомендует немкам чётче выражать несогласие на секс

Берлин, , 17:44 — REGNUM На время празднования Нового года в Берлине будет организована «зона безопасности» для женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам, сообщает 29 декабря телеканал BBC.

Принять такие меры решено под впечатлением от прошлогодних массовых нападений на женщин, совершенных мигрантами с Ближнего Востока и из Африки.

Уточняется, что всем женщинам, пострадавшим от домогательств, можно будет обратиться за помощью к сотрудникам немецкого Красного Креста на улице Эберштрассе возле Бранденбургских ворот

Примечательно, что перед новогодними праздниками берлинская полиция опубликовала советы для женщин, рекомендующие немкам чётче выражать свое несогласие на секс, а если домогательства принимают угрожающей характер — просить помощи у окружающих.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 января 2016 года сотни африканских и ближневосточных мигрантов на площади в центре Кельна домогались и нападали на женщин. Свыше 500 жительниц города тогда сообщили полицейским о домогательствах, оскорблениях, изнасилованиях и ограблениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Кёльн: активистка вышла на пикет против секс-насилия мигрантов. Голой