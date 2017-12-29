Новосибирцы в 2018 году надеются построить социальное государство

Новосибирск, , 17:21 — REGNUM Новосибирская область вступает в новый календарный год как с победами, так и с проблемами, которые региону предстоит решать в ближайшей перспективе.

Напомним, что в сентябре 2018 года новосибирцам предстоит выбрать губернатора региона. Выборы назначены после досрочной отставки Владимира Городецкого. Сейчас обязанности главы области исполняет Андрей Травников, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным 6 октября 2017 года.

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Что область оставит в уходящем году и каким он был? Председатель правления межрегионального фонда «Гражданский патруль» Ростислав Антонов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выделил четыре основных итога года для Новосибирской области.

«Самое важное, это отмена повышения тарифов. Массовые протесты показали, что гражданское общество в Новосибирске не просто сформировано и умеет объединяться по важным для жизни региона вопросам, но и достаточно зрело, чтобы выдвигать реализуемые требования и добиваться их исполнения. Прямым следствием этой непростой борьбы стала отставка губернатора Новосибирской области Городецкого и приход Травникова. Насколько это пойдёт на пользу нашему региону покажет время, но в любом случае обновление команды это уже хорошо», — считает Антонов.

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Одним из важных итогов, по мнению общественного активиста, стала отставка главы города Барабинска Максима Овсянникова.

«Город нуждается в серьёзном обновлении управленческого звена и мы совместно с общественниками и депутатами и дальше будем над этим работать. Из неполитических итогов года я бы отметил установку памятника Николаю II в Новосибирске. К этому событию мы также шли не один год, и я искренне рад, что пусть и не безконфликтно, этот памятник нашёл достойное место. Главный же итог этого года состоит в том, что общественная жизнь Новосибирска становится сложнее и интереснее. Все больше активных и образованных людей начинают заниматься общественной деятельностью. Мы спорим, ссоримся, но в конечном итоге договариваемся между собой, так как наша общая цель одна — благополучие Новосибирска», — подчеркнул он.

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Заместитель председателя «Партии дела» в Новосибирске, президент Фонда по сохранению «Дома с часами» ОлегВикторович в ряду главных событий года также назвал отставку Городецкого.

«Деструктивные процессы при этом, совершенно случайном руководителе региона, достигли своего апогея. Но, нет худа без добра. Осознание бедствия, которое нависло над регионом, собрало и мобилизовало гражданское общество, которое сумело отбросить частные мотивы и объединилось в борьбе с общей угрозой. И, именно это главный итог года, и урок всем, что вместе можно достигнуть победы. К сожалению, эта битва неокончена, надо продолжать вразумлять власть, которая забыла ключевые запросы людей на справедливость, и очень увлеклась личным обогащением, почему-то уверовав в некое миссианство капитализма, чей звериный оскал вылез и в двух скандальных концессионных аферах, борьба с которыми идёт с переменным успехом, и края этой истории пока не видно. И это тоже хороший урок нашему обществу, что не всегда философия «моя хатка с края», себя оправдывает, так как в данном случае, можно как страус прятать голову в песок, но от этого будет только хуже и хуже», — высказал ИА REGNUM своё мнение Викторович.

Олег Викторович считает, что если бы в подобных вопросах «всё общество мгновенно вставало бы на дыбы и выходило на митинги, то активной части протеста, было бы куда проще побуждать региональную власть к диалогу и заставлять чиновников отстаивать общественные и региональные интересы, а не алчные поползновения олигархов».

«Итог таков, что со сменой руководства, у нас забрезжила слабая надежда на позитивные изменения, но пока они надеждами и остаются. И как не трубят по всем каналам о диалоге власти и общественности, о запросе общества на социальную справедливость, о том, что идут перемены к лучшему и прочая пропагандистская ложь и мишура, у народа, от слова халва, слаще во рту не становится. А, это ханжество и лицемерие, только усугубляет разрыв между богатыми и бедными, когда жалкие пара-тройка процентов населения, уже считают себя космополитами и купаются в зашкаливающей роскоши, а остальное население, либо нищает, либо еле-еле сводит концы с концами. Чем это закончилось 100 лет назад, мы прекрасно помним», — сказал он, подчеркнув, что всё же есть надежда на то, что разум возобладает, и «мы сможем построить социальное государство, которое ценит и бережёт своих граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из главных событий в 2017 году в Новосибирской области стало борьба новосибирской общественности против резкого повышения тарифов на услуги ЖКХ и победа: власти под натиском митингов и других акций протеста изменили своё решение. Таким же способом новосибирцы попытались решить и вопрос строительство мусоросортировочных комплексов с полигонами и платного моста через концессионные соглашения. Однако эти две скандальные темы решить в уходящем году не получилось, они перешли на 2018 год. Борьба продолжается.

Кроме того, 6 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.

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Значительная часть жителей региона считает, что именно скандальные решения главы области, которые провоцировали людей на акции протеста, сыграли главную роль в досрочном уходе Городецкого. Теперь новосибирцам предстоит выбрать нового руководителя региона. Главными претендентами на этот пост сегодня называются мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора Андрей Травников. Многие эксперты считают, что выборная кампания в Новосибирской области будет конкурентной и весьма интересной.

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