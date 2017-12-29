«Собака оскорбила киргизов»: Активисты требуют 8,3 млн рублей для детдома

Бишкек, , 16:30 — REGNUM В столице Киргизии прошел митинг, в ходе которого группа местных активистов потребовала публичных извинений от администрации торгово-развлекательного центра, в котором на днях проходила выставка собачьей моды «Dog's Fashion Show — 2018». Об этом сегодня, 29 декабря, сообщило ИА «Kaktus.media».

Поводом для пикета стал инцидент с появлением на шоу собаки в киргизском национальном уборе — калпаке. По словам участников митинга, это «оскорбило их патриотические чувства».

«Мы решили потребовать с организаторов шоу 10 млн сомов (более 8,3 млн рублей), потому что администрация провела это шоу в целях коммерческой выгоды и ответственность она должна нести такую же. Мы предложили им добровольно перечислить 10 млн сомов в детский дом и приют для престарелых. В противном случае подадим иск лично от себя за оскорбление», — пояснили свою позицию по этому вопросу активисты.

ИА REGNUM напоминает, в киргизстанском сегменте социальных сетей поднялась волна возмущения из-за того, что на проходившую 22 декабря 2017 года в Бишкеке выставку собачьей моды одна из участниц привела своего питомца, на голову которого был надет киргизский национальный головной убор.

Несмотря на то, что владелица собаки и организаторы дог-шоу уже извинились в соцсетях за произошедший на выставке инцидент, отдельные граждане по-прежнему предъявляют им претензии, обещают подать иск в суд, требуют от правоохранительных органов и генпрокуратуры возбудить дело и даже угрожают расправой.