Меняются правила прохождения техосмотра

Москва, , 02:37 — REGNUM С 1 января 2018 года в России изменятся и правила прохождения техосмотра, сообщает ИА REGNUM. Согласно новым правилам, Ространснадзор будет контролировать каждую проверку автомобиля, фиксируя процедуру диагностики на фото и видео.

Кроме того, уклоняющихся от прохождения технического осмотра водителей будут наказывать штрафом в размере 800 рублей при выявлении нарушения.

Наказание ждет и операторов, проводящих технический осмотр в случае, если будет установлено, что они выдали заключение без непосредственной работы с машиной.