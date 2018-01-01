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Меняются правила прохождения техосмотра

Общество

Операторов ждет ответственность

Москва, 1 января 2018, 02:37 — REGNUM  С 1 января 2018 года в России изменятся и правила прохождения техосмотра, сообщает ИА REGNUM. Согласно новым правилам, Ространснадзор будет контролировать каждую проверку автомобиля, фиксируя процедуру диагностики на фото и видео.

Кроме того, уклоняющихся от прохождения технического осмотра водителей будут наказывать штрафом в размере 800 рублей при выявлении нарушения.

Наказание ждет и операторов, проводящих технический осмотр в случае, если будет установлено, что они выдали заключение без непосредственной работы с машиной.

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