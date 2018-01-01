В России появятся зоны успокоенного движения: как себя вести

Москва, , 10:32 — REGNUM С 1 января во дворах и на некоторых улицах появятся новые дорожные знаки — «зона успокоенного движения», сообщает ИА REGNUM. Автомобилистам двигаться в таких зонах можно будет со скоростью от 10 до 20 км/ч, обгоны запрещены.

Пешеходы получают полные права по приоритету движения.

Также вводится запрет стоянки автомобилей на велопешеходных дорожках и перед бордюрными пандусами для инвалидов.

Прописываются обязанности для пассажиров. Они в таких зонах должны открывать двери автомобиля, «только убедившись в том, что это не создает помех и не угрожает безопасности других участников движения».