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В России появятся зоны успокоенного движения: как себя вести

Общество

Отдельные требования — для пассажиров

В России появятся зоны успокоенного движения: как себя вести
Javierme
Знак «Зона успокоенного движения»

Москва, 1 января 2018, 10:32 — REGNUM  С 1 января во дворах и на некоторых улицах появятся новые дорожные знаки — «зона успокоенного движения», сообщает ИА REGNUM. Автомобилистам двигаться в таких зонах можно будет со скоростью от 10 до 20 км/ч, обгоны запрещены.

Пешеходы получают полные права по приоритету движения.

Также вводится запрет стоянки автомобилей на велопешеходных дорожках и перед бордюрными пандусами для инвалидов.

Прописываются обязанности для пассажиров. Они в таких зонах должны открывать двери автомобиля, «только убедившись в том, что это не создает помех и не угрожает безопасности других участников движения».

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