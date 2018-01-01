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Запрещаются сделки с земельными участками с неопределенными границами

Общество

Участок нельзя будет продать, подарить, обменять, заложить и так далее

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Запрещаются сделки с земельными участками с неопределенными границами
Межевание

Москва, 1 января 2018, 09:01 — REGNUM  С 1 января в Российской Федерации отменяется возможность совершения сделок с земельными участками, в отношении которых в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о местоположении границ, сообщает ИА REGNUM.

Норма распространяется на земельные участки, предоставленные для ведения садоводства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, с 1 января 2018 года наследники, вступившие в права наследования на земельный участок, не смогут зарегистрировать свое право собственности на него, если в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о координатах характерных точек границ такого земельного участка.

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