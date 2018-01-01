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Вступил в силу закон о раздельном сборе мусора

Общество

Строительство мусорных полигонов будут согласовывать с жителями

Вступил в силу закон о раздельном сборе мусора
Stolbovsky
Раздельный сбор мусора

Москва, 1 января 2018, 08:29 — REGNUM  Сегодня, 1 января, вступает в силу закон о раздельном мусоре, сообщает ИА REGNUM. Также закрепляется обязательность общественного обсуждения территориальных схем размещения отходов, повышается роль регионов и муниципалитетов при формировании этих схем.

Законодатель выделил в отдельную деятельность раздельное накопление отходов, которое теперь лицензированию не подлежит.

«Это послужит серьезным стимулом для бизнеса, населения и муниципальных властей перейти к раздельному сбору мусора», — отметил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Кроме того, согласно нормам, регионы обязаны проводить через публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций. Реализация закона позволит снять напряжение, которое периодически возникает между региональными властями и жителями субъектов РФ, полагают в Госдуме.

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