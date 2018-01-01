Транспондер станет единым

Москва, , 09:32 — REGNUM В январе в России станет возможно оплатить проезд по платной дороге с использованием любого транспондера — независимо от выпустившего оператора, сообщает ИА REGNUM. Норма вступает в силу с 15 января 2018 года.

Первые транспондеры (устройства бесконтактной оплаты), позволяющие проезжать платные участки без остановки на пунктах оплаты, стали доступны водителям несколько лет назад. Пока что каждый оператор платной дороги выпускает собственный транспондер.

С 15 января 2018 года с любым транспондером можно будет проехать по любой платной трассе. При этом размер скидки и после этого будет зависеть от того, чьим устройством пользуется водитель.

В пользовании автовладельцев находится чуть более 1 млн транспондеров. Больше всего приборов (более 448 тыс.) продано для платных дорог «Автодора», 432 тыс. приборов — для Западного скоростного диаметра, 110 тыс. — для обхода Одинцово, 80 тыс.— для участка М11 15−58 км Москва—Солнечногорск.