Автомобилисты получат ОСАГО по новой форме

Москва, , 08:04 — REGNUM С 1 января 2018 года появится новая форма ОСАГО, дополненная двухмерным штриховым кодом в верхнем правом углу, сообщает ИА REGNUM.

Отсканировав QR-код, можно будет в режиме онлайн получить подробные сведения о собственнике автомобиля, лицах, допущенных к управлению им, страховом полисе, фирме-страховщике и так далее.

Таким образом страховщики намерены бороться с подделкой полисов ОСАГО.

Кроме того, с 1 января вступают в силу и новые правила оформления полисов добровольного страхования КАСКО. Теперь отказаться от ненужной страховки (так называемый «период охлаждения») можно будет в течение 14, а не 5 дней, как это было раньше. Предполагается, это позволит водителям избавиться от навязанных полисов.