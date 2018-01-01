Москва, , 05:24 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о телемедицине, сообщает ИА REGNUM. Общение врача и пациента будет осуществляться с помощью специально созданной для этого Единой государственной системы в сфере здравоохранения.

С помощью этой системы врачи также смогут проводить онлайн консультации друг с другом по наиболее проблемным вопросам.

В единой системе также будут храниться электронные медицинские карты пациентов. Таким образом, она станет единым реестром всех пациентов и позволит выделить больных отдельными заболеваниями.

Дистанционные консультации не отменяют правил оказания медицинской помощи в целом. Так, врачи и другие медицинские работники будут нести ответственность за недобросовестное выполнение своей работы. Кроме того, врачи будут обязаны соблюдать закон об обработке персональных данных и хранить врачебную тайну.

Планируется, что с 2019 года врачи смогут выдавать рецепты в том числе и на наркотические или психотропных вещества. Для этого документ должен быть оформлен на специальных бланках и в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи врача и соответствующей медицинской организации.