Коррупционеры попадут в реестр

Москва, , 00:19 — REGNUM С 1 января 2018 года сведения о коррупционерах, уволенных с государственной службы в связи с утратой доверия, будут включаться в специальный реестр, сообщает ИА REGNUM. Соответствующие нормы закона вступили в силу. Предполагается, что чиновники, когда-либо уличенные в коррупции, не могут получить вновь доступ к государственной службе.

В государственной информационной системе в области государственной службы будут размещаться сведения о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений.

В реестр также попадут «проштрафившиеся» работники прокуратуры, сотрудники Следственного комитета и органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие. В черном списке могут оказаться работники Центробанка, должностные лица госкорпораций и социальных фондов, лишившиеся должностей из-за коррупции.

Сам реестр будет размещен в интернете. Данные об уволенных чиновниках будут храниться в реестре в течение пяти лет.

Регионы могут вести свои реестры, которые должны быть совместимы федеральным и соответствовать всем требованиям системы.

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