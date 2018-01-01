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В России запрещаются алкогольные энергетики

Общество

Такие напитки предлагается отправлять за рубеж

Москва, 1 января 2018, 00:38 — REGNUM  Закон, запрещающий производить и пускать в оборот слабоалкогольные тонизирующие напитки, вступил в силу сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Под алкогольными энергетиками подразумеваются напитки с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции и содержащие при этом тонизирующие вещества. Как отмечали депутаты в ходе рассмотрения инициативы в Госдуме, эти напитки чаще всего употребляют молодые люди, что отрицательно сказывается на их здоровье. Кроме того, именно такие алкогольные напитки опасны тем, что вызывают привыкание и ускоряют появление алкогольной зависимости у граждан.

Теперь в РФ запрещается не только производство алкогольных энергетиков, но и их продажа и реализация. Между тем, нововведение коснется только внутреннего рынка — закон не запрещает поставлять алкогольные энергетики на экспорт.

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