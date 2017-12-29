В Воронежском аэропорту задерживают рейсы из-за густого тумана

Воронеж, , 14:49 — REGNUM В аэропорту Воронежа задерживаются рейсы из-за сильного тумана. Об этом 29 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолёт из Домодедово, который должен был прилететь в 9:40 мск, ожидается в 14:25 мск. Самолёт из Шереметьево, который должен был преземлиться в 9:40 мск, совершил посадку в 12:44 мск.

Видимость колеблется от 150 до 300 метров, вертикальная видимость — от 30 до 100 метров.

Напомним, по словам главы РосгидрометцентраРомана Вильфанда, вновогоднюю ночь на всей территории России, за исключением Юго-Западной Сибири, ожидается тёплая погода с температурой около нуля градусов Цельсия. Это может привести к гололёду, а также задержкам и отмене рейсов.

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