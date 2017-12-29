Красную площадь в новогоднюю ночь закроют

Москва, , 14:49 — REGNUM В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2018 года вход на Красную площадь для жителей Москвы и гостей будет закрыт. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил глава департамента культуры Александр Кибовский, передаёт телеканал «360 градусов».

По его словам, никаких мероприятий на главной площади страны проводить не планируется.

На Красной площади пройдут съёмки «Голубого огонька». Съёмки проводит Первый канал.

Главную площадь страны закроют с утра 31 декабря. Вход будет осуществляться по специальным пропускам.

Кроме того, с 30 декабря по 3 января для движения автотранспорта будет полностью перекрыта Тверская улица и прилегающие к ней улицы.

Там будут проходить праздничные мероприятия в рамах фестиваля «Путешествие в Рождество», который посвящен театру.

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Как сообщало ИА REGNUM, съёмки «Голубого огонька» Первый канал проводит уже второй год.

Напомним, метро в Москве с 31 декабря на 1 января будет работать всю новогоднюю ночь.

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