Сергей Лавров раскрыл способ сберечь загар

Москва, , 14:47 — REGNUM Прекрасным способом сохранить загар в зимнее время является посещение стран с теплым климатом, сообщил 29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Международная пилорама» на НТВ.

Ведущий телепрограммы Тигран Кеосаян обратил внимание, что министр обладает хорошим загаром и поинтересовался, не сохраняет ли он его на протяжении более чем 40 лет, с тех пор, как пришлось работать в Шри-Ланке.

«Работал четыре года. Да, я его регулярно поддерживаю», — сказал Лавров.

Он сообщил, что летает «не только в Шри-Ланку», но и в другие теплые страны с хорошим солнцем.

«В той же Австрии зимой, когда ещё раньше катался там на лыжах и загорал», — добавил министр.

В планах Лаврова — покататься на лыжах в Сочи и загореть еще немного. Хотя времени, по признанию главы внешнеполитического ведомства, на такой отдых практически нет.

Отметим, что в оставшиеся дни до Нового года, министр все чаще прибегает к шуткам. Ранее он сообщил пресловутое «российское вмешательство» оказалось недостаточным, чтобы в уходящем году снять императора Японии, поэтому все надежды на 2018 год.

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