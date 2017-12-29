В Подмосковье обещают прятать вейпы, беречь памятники и помогать инвалидам

Красногорск, , 15:02 — REGNUM В I квартале 2018 года Московская областная дума рассмотрит 38 законопроектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента 29 декабря. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, особое внимание Дума уделит вопросам развития волонтёрства в рамках Года добровольца и волонтёра в России.

«Мы должны поддержать волонтеров, оказать им необходимую помощь, определить, наконец, их официальный статус. Региональным парламентом будет рассмотрен законопроект «О добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Московской области». Закон позволит регламентировать статус добровольца, возможность компенсировать расходы по проезду, проживанию и дополнительному обучению, а также предоставлению необходимого оборудования», — отметил Игорь Брынцалов.

Также планируется внести изменения в законопроект «Об объектах культурного наследия», уточнив понятие «Защитные зоны объектов культурного наследия». Такими защитными зонами будут являться территории, которые прилегают к памятникам и ансамблям и в границах которых запрещено капитальное строительство и реконструкция.

В первом квартале Дума рассмотрит проект закона, который предлагает ограничить розничную продажу «вейпов» несовершеннолетним на территории Подмосковья.

«Хотел бы отметить, что подмосковный парламент одним из первых в России указал на проблему регулирования продажи и потребления вейпов. Мособлдума выступила инициатором принятия на федеральном уровне соответствующих законов, ограничивающих продажу устройств по возрасту, их рекламу, а также реализацию товара в открытом доступе», — добавил Игорь Брынцалов.

В следующем квартале будут рассмотрены вопросы организации местного самоуправления на территории Ногинского, Лотошинского и Солнечногорского районов. В связи с актуальностью данной темы, парламент рассмотрит законопроект «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Московской области». Документом устанавливаются правовые основы для внедрения дополнительных механизмов привлечения граждан к участию в государственном и муниципальном управлении

«Уверен, что это найдёт особый отклик у наших жителей. В последнее время Мособлдумой активно обсуждаются вопросы инициативного бюджетирования, на эту тему было проведено несколько мероприятий. В рамках инициативного бюджетирования жители смогут не только формировать планы благоустройства своих городов, на которые будут расходоваться бюджетные средства, но и непосредственно участвовать в реализации проектов, в том числе путём софинансирования», — подчеркнул Брынцалов.

Кроме того, будет рассмотрен закон области «О местном референдуме в Московской области». Его предлагается дополнить нормой, согласно которой, если участник референдума является инвалидом и в связи с этим не может самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись, он вправе воспользоваться для этого помощью другого участника референдума.

Также планируется внести изменения в закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», предоставляющие права одному из родителей в многодетной семье бесплатного проезда на общественном транспорте.

Помимо прочего, изменениями в КоАП Московской области предлагается изменить административную ответственность работодателей за невыполнение ими обязанности по созданию или выделению квотируемых рабочих мест, а также увеличить штраф за безбилетный проезд и нарушение требований к маршрутам регулярных перевозок.

В законе"О благоустройстве в Московской области» предлагается установить требования к автомобильным стоянкам и скорректировать требования к ограждениям и фасадам зданий в местах общественного притяжения.

Особое внимание Мособлдума уделит проблеме экологии. Так, будет проведён круглый стол с обсуждением первых итогов внедрения раздельного сбора мусора на территории Московской области, а также состоится выездное заседания профильного комитета по вопросу перспектив рекультивации полигона «Торбеево».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Московская областная дума одобрила законодательные изменения в сфере социальной политики, образования, благоустройства территорий, а также бюджетной и налоговой политики на 2018 год.

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