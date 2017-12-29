Общее число пострадавших при взрыве в Петербурге возросло до 18-ти

Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге возросло до 18 человек. Ранее было известно о 14-ти обратившихся к медикам после ЧП, которое квалифицировано как теракт.

«Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились ещё 4 пострадавших при взрыве», — сообщила сегодня, 29 декабря, вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Обратившиеся были осмотрены специалистами, трое из них оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы.

Таким образом, с учетом тех шести человек, которые были доставлены сразу после взрыва и оставались в больницах на лечении, в стационарах города находятся сейчас девять человек.

Анна Митянина посетила всех пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток», которые остаются в городских стационарах.

Как отмечает чиновница, она убедилась в том, что отделом социальной защиты населения установлены контакты со всеми потерпевшими и их родственниками, в том числе в целях оказания материальной помощи.

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Напомним, взрыв прогремел вечером 27 декабря в одной из ячеек камеры хранения «Перекрестка» сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Президент Владимир Путин назвал произошедшее актом терроризма.

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