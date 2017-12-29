В США открылся интернет-магазин для детей-трансгендеров

Вашингтон, , 14:49 — REGNUM В США появился первый магазин для детей-трансгедеров, в котором можно приобрести пластиковые первичные половые признаки для детей, желающих примерить на себя другой пол, сообщает Red State.

Согласно указанной на сайте магазина TransKids информации, страница предназначена для того, чтобы дать молодым людям возможность с помощью «высококачественных инструментов и ресурсов выразить свою гендерную природу». В частности, по цене от $20 до $55 можно купить протезы мужских половых органов детских размеров, а также белье и специальную литературу.

При этом авторы сайта указывают, что принимают предложения от потенциальных клиентов относительно своего ассортимента.

«Мы только начинаем, поэтому мы бы хотели услышать ваши идеи о продуктах, которые бы вы хотели увидеть», — указано на странице магазина.

По информации на сайте, он находится в ведении организации Searah, которая также заведует интернет-магазином FtM Essentials. На нем представлена та же продукция, только для взрослой аудитории.

«После многих лет оказания помощи взрослым в нахождении инструментов выражения своего гендера она осознала необходимость в сайте и магазине, который бы фокусировался на детях и их исключительных нуждах», — указывается в колонке «О нас».

В компании также выразили надежду, что «все родители, которые приходят на сайт, убедятся, что это безопасное и позитивное место, где основной целью является помощь вашим детям жить полной и насыщенной жизнью».