Как в кино: жительница Уфы нашла под ёлкой спящего незнакомца

Уфа, , 14:20 — REGNUM Необычная история, сюжет которой уже лёг в основу известного советского фильма «Ирония судьбы, Или с лёгким паром», произошла с жительницей Уфы. Выйдя из душа, женщина обнаружила у себя в квартире под ёлкой незнакомого мужчину.

Инцидент произошёл 25 декабря. Выяснить, кто он такой и как проник в дом, удалось не сразу. Мужчина крепко спал на полу в зале. При этом его одежда аккуратно была сложена рядом.

Сначала хозяйка квартиры подумала, что это вернулся муж, потом предположила, что это грабитель, заснувший на месте преступления, сообщаетufa.aif.ru. Будить незнакомца она не стала, а вызвала на подмогу супруга.

Как оказалось, незваный гость — студент четвёртого курса медицинского вуза. Это удалось выяснить из записи в зачётке, которая была в рюкзаке незнакомца. В квартиру он проник через дверь, которую хозяйка забыла закрыть за уходящим на работу супругом.

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