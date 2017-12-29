В Челябинске девочкам вручены лыжи от Путина

Челябинск, , 14:15 — REGNUM В ответ на письмо юной лыжницы из Челябинска президент России Владимир Путин подарил девочке и её сестре два экипировочных комплекта и две пары лыж, сообщили 29 декабря в пресс-службе областного министерства социальных отношений.

Письмо с просьбой о подарке в начале декабря написала одиннадцатилетняя Арина. Девочка планирует в будущем принять участие в олимпиаде.

Старшая сестра Анджелика имеет первый взрослый разряд по лыжным гонкам, а младшая Арина — первый юношеский.

Письмо от Владимира Путина и подарок девочкам вручил главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин. В своем ответе глава государства написал:

«Убежден, что все наши планы обязательно осуществятся, надо только верить в свою мечту, не бояться трудностей и настойчиво добиваться поставленной цели. В добрый час».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 года Путин подарил гитару 12-летней ученице музыкальной школы имени Андреева в Санкт-Петербурге. Подарок вручил заместитель губернатора города Владимир Кириллов.

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