Запрещается менять номер отправителя СМС-рассылки

Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 5 января, вступает в силу закон, обязывающий операторов сотовой связи передавать номер абонента в неизменном виде, сообщает ИА REGNUM. Речь идет как об СМС-сообщениях, так и передаче номера при звонке.

Предполагается, что в результате в СМС сообщениях от абонентов-граждан будет отражаться реальный телефонный номер абонента, а не название магазина, банка или другого заказчика рассылки.

Аналогично реальный телефонный номер абонента должен будет отражаться при поступлении звонка от организаций, предоставляющих различные виды услуг, банков, коллекторских агентств и так далее.

«Невозможность правильно идентифицировать номер отправителя CMC-сообщения препятствует защите от противоправных и мошеннических действий. Это позволяет коллекторским агентствам использовать недобросовестные методы работы с клиентами (передача от имени страховых компаний, банков и других организаций недостоверной информации, угроз, введение в заблуждение и другое)», — отмечала ранее автор закона член Совфеда Людмила Бокова.