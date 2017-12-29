Суббота, 30 Декабря 2017 года
00:48:37 МСК

Путин встретит Новый год с родными и близкими

Общество

Глава государства традиционно проведет новогоднюю ночь в кругу семьи

Москва, 29 декабря 2017, 12:44 — REGNUM  Президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких. Об этом 29 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин встретит Новый год по традиции с родными и друзьями», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что на новогодние каникулы ни он, ни глава государства не уходят.

«Остаемся в рабочем режиме», — сказал он.

Напомним, в 2016 году президент также провел новогоднюю ночь в семейном кругу. Пресс-секретарь главы государства не исключил, что Путин традиционно смотрит трансляцию собственного новогоднего обращения.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить