Путин встретит Новый год с родными и близкими

Москва, , 12:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких. Об этом 29 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин встретит Новый год по традиции с родными и друзьями», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что на новогодние каникулы ни он, ни глава государства не уходят.

«Остаемся в рабочем режиме», — сказал он.

Напомним, в 2016 году президент также провел новогоднюю ночь в семейном кругу. Пресс-секретарь главы государства не исключил, что Путин традиционно смотрит трансляцию собственного новогоднего обращения.

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