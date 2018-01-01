Новогодний стол: что искали пользователи «Яндекс»

Москва, , 12:41 — REGNUM Салаты, тарталетки, холодец и бутерброды попали в топ новогодних блюд в поиске «Яндекс», соответствующее исследование опубликовано на сайте поисковика.

Отмечается, что в последние дни года поисковых запросов на кулинарную тематику становится почти в три раза больше, чем обычно. Судя по рецептам, которые пользователи искали в преддверии праздника в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты.

Так, в топ-5 попали «Селедка под шубой», «Оливье», «Цезарь», «Мимоза» и холодец. Далее идут запросы рецептов крабового салата, салата с кальмарами, тарталеток, салата с курицей и ананасом, «Гранатового браслета», бутербродов, греческого салата, рулетов из лаваша, салата с креветками и «Подсолнуха».

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При этом некоторые блюда в одних регионах ищут заметно чаще, чем в других. Например, «Селедка под шубой» популярна на Дальнем Востоке, а жители Москвы и Санкт-Петербурга запрашивают рецепт «Мимозы» в полтора раза выше, чем в целом по всей стране.

Кроме того, исследователи выяснили, какие ингредиенты упоминаются в запросах про один из самых главных новогодних салатов — «Оливье». Чаще всего граждане хотят положить в него колбасу, курицу, соленые огурцы, мясо, свежие огурцы, говядину, картошку, морковь, язык и креветки.

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