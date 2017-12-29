В аэропортах Москвы задержано 45 рейсов

Москва, , 12:03 — REGNUM В столичных аэропортах по состоянию на 11:25 утра 29 декабря задерживается 45 рейсов, данные обновляются на сервисе «Яндекс. Расписания».

По информации онлайн-сервиса, в аэропорту Внуково задержано 13 вылетов, в Шереметьево — девять. Кроме того, отмечается, что в аэропорту Домодедово отменены три рейса, а ещё 23 — задерживаются.

Причиной задержки и отмены вылетов называется туман, опустившийся на Москву и Московскую область.

Напомним, 28 декабря руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд сообщил на пресс-конференции, что в новогоднюю ночь на всей территории России, за исключением Юго-Западной Сибири, ожидается тёплая погода с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на четыре-девять градусов, температура будет стремиться к нулю, это может привести к гололёду, вследствие чего многие аэропорты будут проводить противообледенительные мероприятия на аэродромах, и возможны задержки и отмены вылетов.

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