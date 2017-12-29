Интеграция регионов — очаг напряжения ради смены формального статуса

Новосибирск, , 10:41 — REGNUM Разговоры о возможном объединении Красноярского края, Тувы и Хакасии и создании так называемой Енисейской экономической зоны активно ведутся не только в этих регионах.

Отметим, что врио губернатора Красноярского края Александр Усс на итоговой пресс-конференции заявил о возможном создании на территории этих трёх регионов Енисейской экономической зоны. Что касается Усса, то он подчеркнул, что это в какой-то степени является его сверхзадачей, связанной с новым этапом развития Сибири.

В то же время политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур считает, что речь в данном контексте может идти только об экономическом, а не административном объединении.

«В России был период объединения субъектов Федерации, и почти все автономные округа были объединены с более крупными субъектами. Но до республик дело так и не дошло. Одно время обсуждалось объединение Горного Алтая с Алтайским краем, но эта идея встретила негативную реакцию в Горном Алтае. Сейчас «федерализм» выстроен так, что рычагов воздействия на местные органы власти более чем достаточно, особенно в случае дотационных регионов. И создавать на ровном месте очаг напряжения ради смены формального статуса вряд ли сейчас кто-то станет», — высказал ИА REGNUM своё мнение Мазур.

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин отмечает, в настоящее время в России экономическая интеграция регионов может строиться на договорных началах (но о таких примерах неизвестно). Однако, уточняет эксперт, они не сделают возможным консолидацию региональных бюджетов.

«Она же может произойти только после укрупнения регионов, которое начало проводиться в стране более десяти лет назад. Ещё раньше, с 2000 года, координацией экономической деятельности регионов стали заниматься полномочные представительства президента РФ в федеральных округах. Одной из главных их задач и была интеграция и кооперация экономики регионов. Однако всё это зависело от пожеланий самих региональных властей. Были определённые достижения, но затем эта работа была в основном свёрнута, и сейчас реализуется в значительной степени на декларативном уровне. Исходя из нынешних реалий, экономическому объединению должно предшествовать политическое, которое реализуется через укрупнение регионов», — считает политолог.

Например, отметил Пучкин, «в результате длительных процедур три региона образовали Красноярский край, но уже несколько лет федеральные власти перестали инициировать эти процессы».

«На днях президент РФ Владимир Путин ещё раз дал понять, что центр не будет искусственно подталкивать такие объединительные тенденции. К тому же и Тува, и Хакасия (очень проблемные в экономическом отношении по сравнению с Красноярским краем) как национальные республики находятся в ином экономическом пространстве (по части выделения трансфертов и др.), нежели многие «русские» регионы. Помимо этого, ныне все регионы выживают как могут в одиночку, поскольку у большинства из них значительные бюджетные задолженности. А число сильных регионов-доноров год от года уменьшается. У руководства страны отсутствует на перспективу стратегия развития регионов как по отдельности, так и в контексте федеральных округов. Поэтому в настоящее время считаю маловероятными в ближайшее время какие-либо экономические объединительные процессы как в Сибири, так и в других частях страны», — сказал эксперт, подчеркнув, что примеров того, какие ещё объединения сильного и слабых регионов в России реальны сегодня, нет.

Читайте также: Что стоит за инициативами объединения регионов в России?

Читайте ранее в этом сюжете: Объединение Красноярского края, Тувы и Хакасии: мнения «за» и «против»

Читайте развитие сюжета: Сибирь: интересы региональных элит как препятствие к объединению регионов