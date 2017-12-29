Президент России подписал закон о продлении программы маткапитала

Москва, , 09:25 — REGNUM Закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.

Как указано в документе, в новой редакции федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предполагает, что программа материнского капитала будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что 26 декабря Совет Федерации одобрил закон о продлении данной программы до 31 декабря 2021 года.

Кроме этого, законом устанавливается возможность использования средств материнского капитала в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Предполагается, что деньги могут быть потрачены на оплату образовательных услуг дошкольного образования, на оплату с получением дошкольного образования расходов (в том числе присмотра и ухода), а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

Напомним, 6 декабря президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на поддержку семей с детьми.

Проекты законов касаются выплат по рождению первого ребенка, продления программы маткапитала. Также глава государства предложил ввести специальную программу ипотеки для семей, в которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок.

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