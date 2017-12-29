Новый год встретят 7,5 миллиарда жителей Земли

Вашингтон, , 08:17 — REGNUM К 1 января 2018 года численность населения Земли достигнет 7 444 443 881 человек, подсчитали эксперты Бюро переписи населения США.

За 2017 год, по данным ведомства, людей на планете стало на 78,5 млн больше, прирост населения планеты составил 1,07%. Отмечается, что начиная с 1 января 2018 года каждую секунду будут появляться на свет 4,3 новорожденных, а умирать будут 1,8 человек.

По прогнозам статистиков бюро, к 2050 году на Земле будут жить около 9 млрд человек.

Напомним, 19 декабря ИА REGNUM сообщало, что согласно данным доклада департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, около 3,4% всего населения планеты — мигранты. Следует отметить, что выводы авторов исследования основаны на данных национальной статистики разных стран.

В абсолютном выражении доля мигрантов составляет примерно 258 млн человек. Существенный прирост (порядка 49%) числа людей, покинувших свою родину, наблюдается в течение последних 17 лет.

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