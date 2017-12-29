Росавтодор сообщил, какие федеральные трассы получат новые номера

Москва, , 07:37 — REGNUM В России с 1 января 2018 года изменятся номера федеральных автомобильных дорог, сообщает Федеральное дорожное агентство Росавтодор.

«Согласно постановлению правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения», 1 января 2018 года завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

Учетный номер автодороги включает в себя заглавную букву русского алфавита и (или) арабские цифры, пишущиеся через дефис и означающие порядковый номер дороги.

Так, с нового года буквой «М» будут обозначаться автодороги федерального значения, соединяющие Москву со столицами других стран и административными центрами регионов России. Изменения коснулись трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков» — с 1 января они будут обозначаться Р-21 «Кола» и Р-23 Санкт-Петербург — Пустошка — Невель — граница с республикой Белоруссия.

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Буковой «Р» будут обозначаться дороги федерального или регионального значения, соединяющих административные центры страны.

Знаком «А» обозначат дороги федерального или регионального значения, которые являются подъездом к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам, к морским или речным портам, аэропорта и железнодорожным станциям, границам других государства, а также для автодорог, соединяющих дороги федерального значения.

Отмечается, что полный перечень трасс федерального значения с новыми учетными номерами опубликован на сайте Росавтодора в разделе «автомобилистам».

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