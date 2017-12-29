В Туве перед Новым годом новосёлами стали ещё 120 семей

Кызыл, , 05:59 — REGNUM В столице Тувы — городе Кызыле — ещё 120 семей получили новое жильё. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, ключи от новых квартир первым новосёлам многоквартирного дома по улице Убсу-Нурской, 24 (микрорайон Спутник) вручил 28 декабря глава Тувы Шолбан Кара-оол.

134-квартирный дом построен на средства федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009−2018 годы». Общая площадь вводимого жилья — 7,45 тыс. кв. м. Кара-оол уточнил, что дом построила организация «Сельстрой».

"Выполнен весь основной комплекс работ: тепло, свет, вода, стоки — всё в наличии и работает. Осталось довести до ума часть квартир, благоустроить придомовую территорию. Вручили ключи сегодня, чтобы Новый год люди встретили в новых квартирах», — сказал глава Тувы.

Он добавил, что в ближайшие дни строители обещают сдать ещё три многоквартирных дома. А до этого, в декабре, в эксплуатацию также ввели три дома по ул. Убсу-Нурской. В том числе два дома по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда; один — по ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов и основных объектов жизнеобеспечения в сейсмических районах на территории РФ на 2009−2018 годы».

На церемонии передачи ключей присутствовал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тувы Евгений Овсянников. По его словам, для Кызыла это стало очень важным событием.

«Люди получили качественное жильё в новом квартале, где есть новый детский сад, новая школа, где выполнено благоустройство. Речь идёт о качественных квартирах, которые получились по площади даже больше, чем положено. Количество квадратных метров увеличилось благодаря перепланировке. Условия жизни людей улучшились на порядок», — сказал министр.

Как уже сообщал ранее ИА REGNUM, 25 декабря 2017 года в Кызыле состоялось заселение двух многоквартирных домов по улице Убсу-Нурская — №16 и №18. Обладателями новых квартир стали 70 семей-переселенцев из аварийного и ветхого жилья.

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