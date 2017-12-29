В черный список «Аэрофлота» попали свыше 10 тысяч человек

Москва, , 03:37 — REGNUM Более десяти тысяч человек оказались в черном списке, составленном российской авиакомпанией ПАО «Аэрофлот», сообщил генеральный директор предприятия Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24».

Глава «Аэрофлота» привел данные за последние семь-восемь лет, согласно которым не допущенных до полетов и замеченных в инцидентах на борту насчитывается 10 200 человек.

«У нас сегодня три с половиной тысячи человек, кто совершил проступки на борту, мы ведем эту хронологию, и шесть тысяч 700 человек, которых не допустили до полета», — уточнил Савельев.

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Напомним, 5 декабря российский президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым авиакомпаниям разрешено составлять перечень пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета.

Людям из черного списка могут на год запретить летать рейсами авиакомпании. Но это правило не будет действовать в случае, когда пассажир возвращается из пункта отправления, единственным способом транспортного сообщения из которого с РФ является авиаперевозка.

Законопроект был принят Государственной думой 17 ноября 2017 года и одобрен Советом Федерации 29 ноября.

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