Общественный транспорт Скопье сделали бесплатным из-за загрязнения воздуха

Скопье, , 03:29 — REGNUM В македонской столице Скопье временно введён бесплатный проезд на общественном транспорте для борьбы с критическим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Соответствующее распоряжение пописал мэр города Петре Шилегов, сообщается на официальном портале Скопье.

По сообщениям СМИ, в последние дни в городе фиксировалось пятикратное превышение предельно допустимого уровня концентрации вредных веществ в воздухе. Подобной мерой власти Скопье пытаются стимулировать автомобилистов к тому, чтобы отказаться от поездок наличном транспорте и пересесть на общественный.

Одновременно с этим мэрией города введены дополнительные меры, направленные на снижение уровня загрязнения воздуха. В частности, временно приостановлены работы на всех строительных площадках, усилен контроль за соблюдением запрета на проезд через город большегрузных автомобилей, пунктом назначения которых не является Скопье, МВД поручено активизировать проверки частного транспорта на уровень выхлопных газов.

Гражданам также рекомендовано при отоплении домов не использовать отходы, машинное масло, лакированную и окрашенную древесину и любые другие синтетические материалы.

Петре Шилегов обратился к главам всех муниципалитетов в регионе Скопье с призывом ввести аналогичные меры на территориях, находящихся под их юрисдикцией. Сообщается, что меры будут действовать до снижения уровня загрязнения.

Отметим, что неблагоприятная экологическая ситуация является проблемой для многих балканских столиц. Так, неделей ранее в столице Болгарии Софии прошли акции протеста против серьёзного уровня загрязнения воздуха. Жители города потребовали от премьер-министра страны Бойко Борисова взять на себя персональное обязательство по решению данной проблемы.

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