В Португалии экстренно прооперировали президента Де Соуза

Лиссабон, , 03:20 — REGNUM Внеплановую операцию по поводу пупочной грыжи перенес президент Португалии Марселу Ребелу Де Соуза, сообщили в пресс-службе главы государства.

Операция проведена 28 декабря вне графика в госпитале Карри Кабрал (Лиссабон).

«Операция была назначена на начало января, но врачи приняли решение провести ее раньше времени из-за обнаруженных осложнений», — сообщили в пресс-службе.

В связи со срывом рабочего графика Де Соуза отменил встречи и поездки. Отмечается, что в эти дни президент собирался посетить регионы, пострадавшие от лесных пожаров.

Напомним, число погибших во время пожаров в Португалии в октябре 2017 года составило до 45 человек, пострадали 70 человек.

С 15 по 16 октября в стране было зафиксировано 700 очагов возгорания. После этого португальский министр внутренних дел Констанца Урбану подала в отставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президенту Бразилии Мишелю Темеру сделали очередную урологическую операцию в госпитале в Сан-Паулу.

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