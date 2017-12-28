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Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на первого ребенка

Общество

Выплаты получат как родители, так и усыновители ребенка, не достигшего возраста 18 месяцев

Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на первого ребенка
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва, 28 декабря 2017, 23:53 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах за рождение первого ребенка. Указ об этом 28 декабря был опубликован на официальном сайте правительства.

Напомним, еще 13 декабря российская Госдума в первом чтении приняла законопроект президента РФ о ежемесячных выплатах за рождение первенца.

Двумя неделями позднее правительство России выделило 21,4 млрд рублей на обеспечение вышеуказанных выплат.

Действие указа будет распространяться как на единокровных родителей, так и на граждан, усыновивших ребенка младше 1,5 лет.

Конкретная сумма этих выплат будет рассчитываться в каждом отдельном случае, исходя из семейных доходов, не превышающих полтора прожиточных минимума.

Предусмотренные президентским указом выплаты начнутся с 1 января 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Кому, как и сколько: Законопроект о выплатах на ребенка внесен в Госдуму

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