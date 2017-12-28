Владелец «Перекрёстка» покроет расходы на лечение пострадавших при взрыве

Санкт-Петербург, , 22:39 — REGNUM X5 Retail Group собирается оплатить лечение и восстановление жертв теракта, произошедшего в принадлежащем холдингу петербургском супермаркете «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте 27 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 декабря представители ритейлера.

«X5 Retail Group покроет все расходы, необходимые на лечение и реабилитацию пострадавших. Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Петербурга», — заявили в пресс-службе X5.

Напомним, взрыв прогремел вечером 27 декабря в одной из ячеек камеры хранения «Перекрестка» сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Президент Владимир Путин назвал произошедшее актом терроризма.

При взрыве пострадали 14 человек, большинство из них доставили в городские больницы. В непосредственной близости от взрыва, помимо покупателей, находились также трое кассиров и двое сотрудников торгового зала, одного кассира доставили в больницу, остальные от госпитализации отказались.

По состоянию на 21:30 28 декабря, в стационарах Петербурга остаются два человека в состоянии средней тяжести, три человека — в средней тяжести, но ближе к удовлетворительному состоянию, еще один человек — в удовлетворительном состоянии, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

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