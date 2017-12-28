Новый год для России, Украины и русского народа

Михаил Демурин, , 20:57 — REGNUM

В новогоднюю ночь я пожелаю нашей любимой стране, чтобы на предстоящих выборах президента Владимир Путин победил в первом туре, но набрал не более 60 процентов голосов. Чтобы Павел Грудинин был на втором месте с 20 процентами как минимум. Чтобы результаты всех профанаторов либеральной, демократической, социалистической и патриотической идеи стали для них отправной точкой исчезновения с отечественной политической сцены.

Вторым моим пожеланием будет, чтобы те, кто это делает, перестали сетовать на судьбу нашей страны в XX веке и в предыдущие столетия. Какой Бог её ни дал, это наша Судьба с большой буквы — героическая и трагическая, радостная и горькая, славная и бесславная. Русский человек вообще не должен жаловаться на свой жизненный жребий и тем более — на судьбу своего народа и Отечества. Если глубоко вдуматься, то ни у кого не будет сомнений, для чего мы, Россия и русские, существуем в этом мире. Вот и надо этому пониманию соответствовать.

Очень хочется, чтобы в 2018 году власти прекратили постыдно драпировать Мавзолей Владимира Ильича Ленина на 9 мая и другие общенародные праздники. Ленин — основатель российского народного государства, это государство обязательно вернётся, потом стыдно будет.

Пожелаю президенту нашей страны поставить, наконец, на первое место интересы широких народных слоёв, а не финансовых воротил и крупного бизнеса. Пожелаю, чтобы страна ушла от чуждых ей западных экономических схем, вернулась к понятию народного хозяйства; чтобы его результаты оценивались не по прибыли, а по пользе для сбережения и возрастания народа (социальной эффективности). Пожелаю, чтобы в стране был, наконец, введён прогрессивный налог, а государство перестало бояться, что оно не сможет его собрать. Пусть поднатужится и соберёт.

Пожелаю ощутимых сдвигов в восстановлении сельской местности, малых городов по всей России. А в больших городах борцам против ворюг — успехов, а тем, кто наживается на коммунальном хозяйстве, капитальном ремонте, строительстве и прочих доходных промыслах, — чтобы им пусто было!

Моё пожелание в области культуры будет простым: чтобы к литературе, музейному и библиотечному делу, кинематографу, телевидению, радио, прочим её отраслям верховные власти и их ставленники на местах стали относиться действительно как к отраслям культуры, а не как к сфере зарабатывания денег, к оказанию услуг и прочему тому подобному.

То же самое пожелаю и делу образования.

Искренне помолюсь за Церковь: пусть в ней уменьшится число «торговцев в храме» и тех, кто «лобзание ей даёт яко Иуда».

Пожелания для армии, специальных служб и правоохранительных органов понятны: охранять нашу суверенность, честь и достоинство граждан; устанавливать и защищать справедливость; карать тех, кто посягает на всё это; держать врагов в постоянной острастке. Пожелаю расширять общественную базу набора во все эти органы, сохранять и совершенствовать призывную систему.

Во внешней политике пожелаю окончательно и бесповоротно распроститься с надеждами, что Россия может вновь стать частью Запада. Они особенно бытовали в 1990-е и первую декаду 2000-х, но и сегодня, к сожалению, не ушли в прошлое. Да и просто «восстановить» с Западом так называемые «добрые» отношения не получится: их никогда не было и не будет. Это наши противники, и чем более последовательно Россия будет возвращаться на путь самостоятельной жизни, тем более враждебными будут их действия. Но только до тех пор, пока мы не станем сильнее, чем Советский Союз в его лучшие годы, — тогда они подожмут хвосты и можно будет заняться их перевоспитанием.

Только в таком качестве мы станем действительно уважаемым союзником для Китая, стран БРИКС, всего незападного мира.

Только на этой основе мы сможем действенно помочь русским за нынешними российскими рубежами ощутить, что у них есть заботящаяся о них Отчизна, которая не даст их в обиду, которая хочет видеть их под своим крылом.

Пожелаю истинного союза с Белоруссией, для которого нужна честная работа с обеих сторон.

Пожелаю, чтобы на Украине, наконец, все осуществили свои чаяния: те, кто хочет присоединиться к Америке, присоединились к ней; те, кто хочет быть в Европе, к ней и притулились, а те, кто хочет быть с Россией, стали нашими согражданами.

Всем гражданам России я пожелаю верности памяти наших предков, сплочения на основе идеалов справедливости и общинности, твёрдости в защите своего достоинства. Давайте растопчем путы меркантильности, восстановим правильную иерархию ценностей!

Особенное моё слово к русским людям: мы должны помнить, что нас численно больше всех — значит, и спрос с нас самый строгий.

С наступающим новым трудным и трудовым годом вас, дорогие товарищи!