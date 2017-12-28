Минтруд РФ: В России за чертой бедности находится 13,5% населения

Москва, , 20:37 — REGNUM В России проживает 20 млн человек, имеющих доход ниже прожиточного минимума, что составляет 13−13,5% от всего населения страны, заявил 28 декабря министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению министра, «неприятный показатель» связан с ростом цен в последние два года и, как следствие, с ростом прожиточного минимума.

Топилин добавил, что правительство РФ уже делает первые шаги по исправлению ситуации. В 2018 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) состоит 85% прожиточного минимума, в 2019 году — 100%.

Министр считает, что реальные заработные платы граждан России в декабре 2017 года вырастут на 3−4% по сравнению с декабрем 2016 года.

Напомним, согласно данным Росстата, в России реальные располагаемые денежные доходы граждан снижаются четвертый год подряд. В ноябре 2017 года этот показатель оказался меньше, чем в ноябре 2016 года, на 0,3%. По итогам одиннадцати месяцев 2017 года реальные доходы граждан снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря на заседании правительства президент России Владимир Путин назвал основной проблемой страны большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума.

По словам главы государства, в России в настоящее время проживает около 20 млн малоимущих граждан. Он отметил, что несколькими годами ранее за чертой бедности находились 15 млн человек. Однако санкции и снижение цен на нефть сделали своё дело.

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