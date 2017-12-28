Пятница, 29 Декабря 2017 года
00:27:10 МСК

Новогодние трамваи вышли на улицы Москвы

Общество

Тематический транспорт будет работать для жителей и гостей столицы все новогодние каникулы

35
Новогодние трамваи вышли на улицы Москвы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний трамвай

Москва, 28 декабря 2017, 21:03 — REGNUM  На городские маршруты столицы вышли два новогодних трамвая, украшенные мерцающими светодиодными огнями. Увидеть тематический транспорт жители города могут на маршрутах №А и №6, проходящих в центральной части и на северо-западе Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам генерального директора ГУП «Мосгортранс» Леонида Антонова, данный вид транспорта будет работать в вечернее время все праздничные каникулы. По ожиданиям, трамваи осуществят перевозку почти 17 тыс. человек.

«Новогодние трамваи становятся полноправными героями главного зимнего праздника — они выходят на улицы столицы уже третий год подряд. Сегодня мы сделаем отдельный подарок юным пассажирам. Детскую сказку о том, как обычный трамвайный вагон стал праздничным, и другие сувениры ребята получат из рук Деда Мороза и Снегурочки, которые встретят их в новогоднем трамвае», — сообщил Леонид Антонов.

Отметим, увидеть тематический транспорт жители города могут на нескольких маршрутах: № А («Метро «Октябрьская» — Метро «Чистые пруды» (по будням), №6 (Братцево — Метро «Сокол») и № 26 «Метро «Университет» — Метро «Октябрьская» (в праздничные дни).

27
Прохожие с большим интересом разглядывают праздничный трамвай
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Прохожие с большим интересом разглядывают праздничный трамвай

В 2017 году в проекте впервые принимает участие вагон с прицепом, на котором размещены сверкающие фигуры: сани Деда Мороза и олени в упряжке.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кольцевую линию столичного метро вышел новый тематический поезд «Путешествие в Рождество». Поезд посвящён предстоящим новогодним праздникам, а также одноимённому московскому зимнему фестивалю, который пройдёт в столице с 22 декабря 2017 года по 14 января 2018 года.

Церемония запуска рождественского поезда состоялась в электродепо «Красная Пресня». Каждый из пяти вагонов украшен изображением заснеженных берез с новогодними игрушками, вокруг которых летают снегири.

Читайте подробнее:«Путешествие в Рождество»: московское метро запустило тематический поезд

Добавим, в Москве 22 декабря стартовал юбилейный пятый фестиваль «Путешествие в Рождество». Праздник устраивают для москвичей и гостей столицы с 2012 года.

Читайте развитие сюжета: В Москве стартовало юбилейное «Путешествие в Рождество»: фоторепортаж

35
Оформление новогоднего трамвая
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оформление новогоднего трамвая

Смотрите галерею к статье

regnum author Дарья Антонова
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить