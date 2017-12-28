Оттепель в Москве продержится до Нового года

Москва, , 18:56 — REGNUM Плючовая температура в Москве продержится до 31 декабря, но в саму новогоднюю ночь в столице может пойти снег. Такой прогноз озвучил на пресс-корференции 28 декабря глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По оценкам синоптиков 30−31 декабря в Москве ночью и днём будет составлять 1−3 градуса тепла. Из-за плюсовой температуры выпавший снег будет моментально таять. 30 декабря в столице ожидается туман.

В первый день 2018 года температура воздуха, как ожидается, опустится ниже нуля.

Напомним, ранее сегодня в Гидрометцентре сообщили, что 2017 год станет самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.

Как было отмечено, синоптики ожидали, что декабрь станет по-зимнему морозным, но этого не произошло.

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