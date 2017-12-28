Арестован обвиняемый в нападении на водителя автобуса в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Невский районный суд Санкт-Петербурга вечером 28 декабря избрал меру пресечения в отношении мужчины, по версии следствия, напавшего с ножом на водителя школьного автобуса. Дерзкое преступление, совершенное на глазах школьников 4-го класса, вызвало большой общественный резонанс в Петербурге и России.

Ализадзе Мустафаев заключен под стражу на срок до 25 февраля 2018 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он является главным фигурантом уголовного дела, возбужденного по статьям УК РФ «покушение на убийство» и «хулиганство».

По версии следствия, вечером 25 декабря в дорожном конфликте на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга Мустафаев вместе с Зульфией Саидмуратовой из хулиганских побуждений, с целью убийства, напали на водителя автобуса, перевозившего школьников и сопровождающих в город Кировск Ленобласти после экскурсии в Петербурге.

«Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а Саидмуратова несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле», — считает ГСУ СКР по Петербургу.

Пострадавший водитель был помещен в реанимацию больницы, сейчас его жизнь вне опасности.

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Мустафаев был задержан утром 27 декабря. Ему уже предъявлено обвинение. В ночь на 28 декабря задержана Саидмуратова. Ей мера пресечения пока не избиралась.

Соучастники преступления дают признательные показания, сообщали ранее в СКР. Им грозит длительное тюремное заключение. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным СМИ, Мустафаев — уроженец Азербайджана, гражданин России, успешный индивидуальный предприниматель, владелец транспортного бизнеса и других коммерческих структур в Петербурге.

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